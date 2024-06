PESARO - Da Ponente a Levante fino a Sottomonte ultimi giorni di ripascimento sulle nostre spiagge, e anche quest’anno si è arrivati lunghi sulla tabella di marcia fra i guasti delle ruspe, rimaste ferme per alcuni giorni, e il meteo fino a pochi giorni fa, decisamente instabile.

E tutto fra le lamentele di alcuni operatori. In questi giorni ci sono stati i ripascimenti a Levante e a Ponente in via di completamento. A Sottomonte in più anche un intervento “tampone” che interessa un rinfoltimento parziale delle scogliere, ma ci vorrà un po’ di tempo per far guadagnare metri in più di spiaggia agli stabilimenti che da sempre risentono di più l’erosione. Balneari che comunque si dicono pronti a partire e incrociano le dita, sperando nel bel tempo.

Ponente

«Finalmente operazione completata o quasi – commenta Fabrizio Rossi per bagni Tina zona Moletto a Ponente - dico quasi non a caso, perché nonostante le ruspe abbiano finito il lavoro, mancano ancora circa 6-7 metri in profondità di spiaggia nella concessione. Da sempre bagni Tina è la spiaggia più stretta e sacrificata di Ponente, ma sono comunque riuscito a recuperare almeno una fila di ombrelloni. Non solo il mio stabilimento ma anche altri colleghi, penso a bagni Tino o a bagni Baronciani, lavorano anno dopo anno con qualche ombrellone in meno, e tutto nonostante i ripascimenti. Ma finalmente la spiaggia è stata recuperata e possiamo accogliere i nostri clienti».

Villa Marina

Spostandosi verso il porto, restando sempre a Ponente, alle spalle di Villa Marina, concessione Poste, le ruspe non arriveranno prima di domani o martedì. «È così per la gran parte delle concessioni superato il Moletto verso il porto» spiega il gestore, Marco De Biagi. A Levante invece i bagnini lamentano ritardi per il fermo dei mezzi che si è protratto per giorni. Ripascimenti che sono ripartiti solo martedì scorso sul lato Genica, a bagni Gino. Ripascimenti che si sono protratti fino agli ultimi giorni di maggio e dopo il ponte del 2 giugno – riferiscono da bagni Gabri – con due ruspe che si sono anche trovate fuori uso e in riparazione, basti pensare che al 28 maggio, la mia e altre concessioni di Levante attendevano ancora l’intervento. Una volta completato però contiamo di partire con gli stessi ombrelloni di un anno fa, circa 200».

Levante

Mezzi ancora al lavoro fino a venerdì anche negli stabilimenti numero 23, 24 e 27 fra piazzale della Libertà e viale Nazario Sauro. «In fretta e furia, ma intervento completato – commenta Andrea Ranocchi, di bagni Marevivo – ragion per cui sono riuscito a montare tutti gli ombrelloni, mentre i vicini bagni Irene stanno ancora sistemando le file, ma saremo comunque pronti per il weekend. Il paradosso? Strano a dirsi, ma dobbiamo ringraziare il meteo finora incerto e brutto, e che ha permesso di farci lavorare con tutta calma, altrimenti fra mezzi rotti e riparati in ritardo, sarebbe stato un vero disagio accogliere i clienti con le ruspe al lavoro».

Sottomonte

«Fino a mercoledì scorso i mezzi erano ancora fermi al Genica – chiosa Raniero Dragomanni, di bagni Margherita a Sottomonte – una delle ruspe è stata inutilizzabile per una settimana. Basti pensare che al 30 maggio ancora non avevo la sabbia e alcuni ombrelloni nelle prime file già in acqua. Ma quali ripascimenti mi chiedo, se sono stati davvero al lumicino a Sottomonte? Visto il meteo e in generale l’andamento di inizio stagione che si ripete ormai anno dopo anno, sarebbe meglio che dalla prossima estate, il Comune provveda a fare questi lavori su due tranche d’intervento, la prima per piantare gli ombrelloni su tutta la lunghezza della spiaggia e la seconda tranche per un ripasso finale in modo tale da allungarsi fino alla battigia ma soprattutto evitando problemi con clienti stagionali e turisti nel bel mezzo di stagione, mettendo fin dall’inizio in sicurezza la sabbia sufficiente ad affrontare l’estate».