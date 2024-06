PESARO - Continua a far discutere il riordino della viabilità lungo l’isola pedonale: «E’ da tempo che le guide turistiche chiedono al Comune soluzioni semplicissime per consentire ai pullman Granturismo di entrare e uscire in sicurezza da viale Trieste» spiega Luigi Fazzi guida turistica dopo i disagicon l’entrata in vigore della Ztl.

APPROFONDIMENTI LO START Pesaro, c’è l’isola pedonale in viale Trieste: aiuole sicure e il tunnel alberato. E di sera si accende la grande cupola stellata

Pareri opposti

Del resto però le attività di food di viale Marconi chiedono di togliere la sosta dei pullman dal viale. Fazzi e il collega Pierluigi Ugolini, raccontano le difficoltà affrontate dai conducenti dei Granturismo. «Piazzale della Libertà deve essere ad uso del carico-scarico dei turisti e non dovrebbero esserci impedimenti di alcun genere, dettati dagli arredi o dalla mancanza di spazi – aggiunge Fazzi – altrimenti l’alternativa è accogliere i gruppi di vacanzieri nel bel mezzo di piazzale Matteotti o in stazione. Non credo che serva chissà quale intervento per rendere più accogliente e accessibile questo punto della zona mare». Almeno tre bus provenienti da Ravenna e da Roma hanno trovato difficoltà a uscire dall’isola pedonale di Ponente. «A tutt’oggi – prosegue Fazzi – i conducenti che si fermano nel piazzale lo fanno a loro rischio e pericolo, e la viabilità così come è stata disposta per entrare nell’isola pedonale è complicata. Anzitutto se non vengono rimosse le fioriere all’inizio dell’isola pedonale, si toglie posto prezioso ai bus di fare manovra e aprire i portelloni. Ma il problema è strettamente viario. Con l’ordinanza in vigore, se i pullman turistici devono svoltare obbligatoriamente in viale Zara, non riescono a passare perché su ambo i lati ci sono auto e scooter parcheggiati oppure si trovano in una specie di gincana imboccando via Ninchi. E così i pullman che sostano su piazzale della Libertà spesso sono costretti a fare retromarcia o appunto imboccare un tratto in divieto, pur di ritornare sulla Statale. Non è sufficiente l’unica uscita che dall’inizio di Ponente proseguendo verso il porto, è dedicata alla svolta dei bus. La stessa viale Zara è inidonea, perché troppo stretta, a meno che l’ufficio comunale Viabilità e il neo assessore competente dopo il voto, non metta mano alla riorganizzazione con un divieto di parcheggio su uno dei lati, garantendo così una svolta in sicurezza».

«Ibrido che non funziona»

«Questa Ztl è un ibrido che non funziona. Almeno che serva per la prossima stagione – è il commento di Filippo Scalbi, titolare della pizzeria di viale Marconi – se parliamo di pedonalizzazione, che lo sia al cento per cento. Credo che ormai quello che è fatto è fatto, e a ordinanza già entrata in vigore e con il voto in mezzo non si possa modificare la scelta fatta per la sosta dei bus. Mi chiedo però a che serve l’isola pedonale se questo tratto, proprio qui di fronte a noi, dall’hotel Charliè fino a Casa Fazi, non viene inserito dentro l’Apu (area pedonale urbana). Per noi attività di questo tratto iniziale di viale Marconi, la sosta riservata ai pullman turistici andrebbe spostata e portata fuori dal lungomare. Per esempio su viale Trento, creando uno spazio apposito o negli spazi, che oggi sono delimitati da fioriere sul retro dell’Auditorium Scavolini».