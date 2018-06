Si tuffa nel porto per sfuggire agli agenti: preso giovane straniero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Misterioso inseguimento al porto. Era quasi la mezzanotte di ieri quando un giovane nordafricano, per motivi ancora da chiarire, dai piazzali retrostanti la banchina di levante dove sono posizionate le piccole giostre per la Festa del Porto, si dirigeva a velocità verso il bacino portuale tuffandosi in acqua per raggiungere l'altra sponda verso il cantiere navale. All'inseguimento a terra le Forze di Polizia in servizio locale proprio in occasione dei festeggiamenti e uomini della Guardia Costiera, anche a bordo del gommone GC142 che attraversava le acque portuali.Il giovane che tentava ancora di sfuggire agli inseguitori arrampicandosi su costruzioni del cantiere veniva quindi dopo minuti bloccato dalle Forze di Polizia per gli ulteriori accertamenti del caso e le cause dell'anomalo comportamento.