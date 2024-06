PESARO - Non si placa l'ondata di raggiri ai danni di anziani. Anche ieri c'è stato un tentativo a Villa Ceccolini ma gli agenti della squadra mobile sono riusciti a denunciare i due truffatori: una coppia di origini campane, di 44 e 45 anni, già noti per reati simili e per questo sottoposti a obbligo di dimora Napoli.

Il copione è sempre lo stesso: hanno chiamato al telefono una signora anziana fingendo di essere dei carabinieri e annunciando che il figlio era in carcere perché aveva provocato un incidente grave e servivano soldi e gioielli per liberarlo. La donna allarmata ha preparato tutto quanto il necessario - ovvero i preziosi che teneva con sè - ed è uscita di casa per andare in tribunale. Ma i due l'hanno raggiunta all’altezza delle poste di Villa Ceccolini. La truffa non si è compiuta solo per un contrattempo: la pensionata, forse per la tensione, ha accusato un lieve malore e ha chiesto di tornare un attimo a casa. La coppia l'ha seguita ma la donna ha incontrato il marito che ha capito immediatamente che si trattava di una truffa e quando ha visto i due ha iniziato a urlare mettendoli in fuga. Immediata la denuncia alla polizia che si è messa sulle loro tracce. Grazie all'attività di intelligence sul veicolo gli agenti della squadra mobile diretti da Paolo Badioli sono riusciti a intercettare i due e a denunciarli. È stato emesso il foglio di via è richiesta richiesto è stato emesso il foglio di via e richiesto l'aggravamento della misura cautelare.