Truffati dal falso broker: «Rizzo scomparso dopo i primi bonifici»

PESARO -E il loro grido di rabbia resta ancora su Facebook. Emergono nuovi particolari sul caso del sedicente promotore finanziario, Vito Rizzo, che prometteva investimenti su immobili all’estero, salvo poi lasciare i risparmiatori a terra. Un’attività illecita di collocamento di prodotti e strumenti finanziari per un valore complessivo di oltre 3.200.000 euro, promossa da varie società estere, registrate anche in “paradisi fiscali”. Gli investimenti erano da 5000 euro a salire, con la promessa del 7% di rendimento mensile. Con bonifici che prima arrivavano, poi non più. Ma alcuni dei raggirati su Facebook scrivevano: «Sto ancora aspettando i bonifici e nessuno risponde». Una signora di Montelabbate lamenta mancati bonifici da mesi. E c’è chi ha chiesto persino un prestito: «Ho avuto un finanziamento per avere accesso a Vgm in quanto percepisco una pensione di reversibilità di 500 euro, e conto sui bonifici per condurre una vita più degna. Sono in ansia per gli investimenti, questa non è etica professionale».