Pesaro, ristrutturazioni mai fatte ma certificate per incassare il bonus: imprenditore edile denunciato

PESARO - I lavori di rifacimento delle facciate, a due immobili di un certo valore,non erano mai stati eseguiti ma erano stati comunque certificati con l'intento di incassare il bonus: imprenditore di Pesaro denunciato per truffa aggravata per per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

L'indagine è stata portata avanti dai miliatri della Guardia di Finanza di Trieste, che hanno recentemente eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di oltre 212 mila euro. Il provvedimento è finalizzato alla confisca dei crediti fiscali fraudolentemente ottenuti da una società edile di Pesaro. La società è accusata di aver documentando il completo rifacimento delle facciate di due immobili residenziali di pregio che in realtà non era mai stato neppure iniziato.



Oltre al titolare della società pesarese sono stati denunciati l'amministratore di fatto di una società edile triestina

che in qualità di sub-appaltatrice aveva fatturato opere di rifacimento in realtà mai eseguite, ed un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Milano che si era prestato al rilascio di false asseverazioni sullo stato di avanzamento di tali lavori. Tutti dovranno rispondere di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.