Truffa dello specchietto: è caccia aperta ad una Golf nera

PESARO - Automobilisti, prestate attenzione alla classica, ma sempre attuale truffa dello specchietto. E’ il monito che in queste ore corre sui social nella pagina Facebook “Sei di Pesaro se…” dove si sono rincorse per tutta la mattinata segnalazioni e denunce di pesaresi, che hanno rischiato di essere truffati. Il consiglio per tutti è fare attenzione e denunciare subito l’accaduto alle forze dell’ordine. C’è già chi fra i pesaresi è caduto nella truffa, anche se per poche decine di euro. Sulla pagina social infatti una giovane pesarese ha denunciato di essere stata truffata da un uomo con un marcato accento del sud e che viaggiava a bordo di una Golf nera. L’accaduto in via Tumiati e nella zona di Trebbiantico. Chi ha assistito o è stato coinvolto nei vari episodi di ieri, ha sporto immediatamente denuncia ai carabinieri, fornendo il numero di targa della Golf e una descrizione, seppure sommaria del truffatore. Sono al momento in corso in zona le verifiche delle forze dell’ordine.