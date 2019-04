«Problemi con la pensione» â€‹e ruba all'anziana 20mila euro di gioielli

di Luigi Benelli

PESARO - Una truffa che fa leva su una delle certezze degli anziani: la pensione. E’ successo nella zona di via Manzoni, in pieno centro, dove un’anziana si è vista sottrarre 20mila euro di gioielli. Qui un giovane vestito in maniera distinta, italiano, ha avvicinato una coppia di anziani ottantenni fingendosi un dipendente di banca e ha messo in piedi un copione, spietato e senza scrupoli. «Scusate, ma le vostre pensioni sono state pagate inavvertitamente con dei soldi falsi. Di questo ci dispiace ma la banca ovviamente vuole venirvi incontro. Abbiamo dell’oro di pari valore ma siamo convinti che di oggetti di questo tipo ne abbiate già abbastanza. Se volete vi mostro il campionario, magari vediamo voi cosa avete e che cosa è meglio fare per riparare allo sbaglio».