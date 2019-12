Pesaro, l'auto e il drone già pagati non arrivano mai: la truffa viaggia su internet

PESARO - Ieri mattina in tribunale due storie di truffe. Entrambe alla prima udienza. Nel primo caso, oggetto di trattativa fu una Golf, il cui annuncio era stato pubblicato in un portale internet apposito per vendita di auto usate. Ma il venditore truffatore aveva di fatto copiato l’annuncio, quindi non aveva neppure la disponibilità della Golf che è passata di mano correttamente in un’altra trattativa.

Il venditore di Crotone di 56 anni aveva inviato anche la foto del foglio di circolazione, ma era praticamente illeggibile. Così si era fatto accreditare dal pesarese 1300 e 600 euro in due diverse soluzioni. Poi era sparito. E ora finito a processo per truffa. Caso simile, ma con un drone da 400 euro che diventa oggetto di trattativa. Il truffatore si è addirittura fatto accreditare la somma su una postepay rubata. E poi è diventato irreperibile.

