Truffa del falso incidente: ​rubati gioielli soldi e la fede nuziale

PESARO - La truffa più becera, di quelle che colpiscono gli anziani e fanno leva sui propri affetti e innescano facili corto circuiti. La protagonista è una signora di 82 anni residente a Villa San. Un uomo si è presentato alla porta della donna, era ben vestito, elegante, credibile. Ha subito detto di essere un avvocato e che al figlio era capitato un brutto incidente. Ma che soprattutto servivano dei soldi immediatamente per poter risarcire la vittima dell’incidente ed evitare guai per il figlio. L’anziana ci ha creduto, le parole figlio e incidente, hanno innescato i peggiori pensieri e soprattutto ha ceduto di fronte alla necessità di aiuto del proprio caro. Così ha messo mano al portafogli e consegnato 900 euro in contanti al truffatore, probabilmente i risparmi della pensione. Ma non solo, perché l’uomo era insistente e si è spinto oltre. La donna, messa alle strette e molto preoccupata ha consegnato anche due collane in oro e una fede nuziale.