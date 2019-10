Urbino, le giacche di pelle sono vecchie e dozzinali: preso il truffatore di anziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Un 30enne, cittadino italiano, di origine campana, disoccupato, pregiudicato perè finito nelle fitte maglie della rete congegnata daidella Compagnia di. Questi ultimi lo hanno deferito in stato di libertà per raggiri ai danni di anziani. Sono almeno tre i casi di imbrogli emersi ed il danno arrecato si aggira intorno ai mille euro.L'uomo prendeva a noleggio vetture e poi andava a caccia di vittime, avvicinando persone anziane, fingendo di avere pregresse conoscenze con le stesse e spacciandosi per sedicente “commerciante” di pelletteria e abbigliamento. Una volta agganciate le vittime, in ricordo della “vecchia amicizia” che sosteneva di vantare con gli anziani fermati per strada, “omaggiava” questi ultimi con capi di abbigliamento confezionati,. Alla fine di questo incontro riusciva a imbrogliare gli anziani e, a titolo dimostrativo, a farsi consegnare somme di denaro, chiedendo addirittura, nel caso in cui le vittime avessero avuto poca disponibilità liquida al seguito, di prelevare con il bancomat di questi ultimi. Solo quando il malfattore andava via, questi ultimi si accorgevano di aver ricevuto dei capi usati e palesemente usurati. Le indagini, consistite in testimonianze, riconoscimenti fotografici e visione di impianti di video-sorveglianza, hanno permesso di identificare l’autore e procedere nei suoi confronti.