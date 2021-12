«Vorremo comprare l'appartamento sopra», ma le due truffatrici portano via tutti i gioielli

PESARO - Coppia di anziani derubata da due donne. Intorno alle 21 di giovedì, in via del Governatore, due donne vestite di scuro hanno avvicinato due anziani nel loro appartamento. Si tratta di un uomo di 90 anni e la moglie di 77. Le due malviventi hanno inscenato una pantomima. «Salve saremo intenzionate a comprare un appartamento in vendita in questo stabile, sarebbe possibile vedere il vostro così ci rendiamo conto della metratura e degli spazi?». I modi gentili hanno convinto la coppia di anziani a farle entrare. Così sono state invitate all’interno e hanno iniziato a chiacchierare finchè una delle due, durante il tour della casa, ha distratto i due poveri coniugi mentre l’altra è andata nella camera da letto. Qui dal portagioie ha prelevato tutto l’oro mettendoselo in borsa. Finiti i convenevoli, le due donne se ne sono andate col malloppo. I due anziani poco dopo si sono accorti dell’ammanco e hanno dato l’allarme alla polizia che è intervenuta con la squadra Volante per raccogliere le informazioni e avere una descrizione delle due malviventi.

