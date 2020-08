Pesaro, tentano il trucco dello specchietto: truffatori presi con il Targa System

PESARO - Truffa dello specchietto, denunciati due campani rintracciati dalla Polizia grazie al Targa System. Una storia che rappresenta un perfetto esempio di collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine, tecnologie a disposizione e la tempestività della Polizia che ha subito intercettato i malviventi.

La storia è iniziata mercoledì nella zona dove due uomini hanno tentato di mettere a segno la classica truffa dello specchietto. Hanno finto di urtare l’auto di un conducente ignaro per poi dargli la colpa. Ma in questo caso i due conducenti non ci hanno creduto e hanno lasciato andar via con le pive nel sacco i due truffatori. Anzi, hanno subito allertato la Polizia descrivendo la situazione e soprattutto hanno comunicato la targa della Mercedes con cui si stavano spostando. Sono bastate poche ore e giovedì sera l’auto è transitata sotto la telecamera del Targa System.

