Trucco della gomma bucata â€‹e spese folli col bancomat rubato: due denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Usano il trucco del pneumatico bucato per urbare da un’auto un portafogli: sono così fortunati da trovare anche il pin del bancomat e fanno man bassa di contante allo sportello, ma poi finiscono nelle grinfie della Polizia che li arresta.Nei i poliziotti della Squadra Mobile hanno denunciato in stato di liberta due cittadini di nazionalità tunisina - H. K. di anni 35, pregiudicato per reati contro il patrimonio e C. M. di anni 63, quest’ultimo con numerosi alias, entrambi cittadini tunisini, pluripregiudicati e domiciliati nel milanese - resisi responsabili in concorso di furto aggravato, danneggiamento, nonché di indebito utilizzo di carte di credito.Il furto avvenuto a Pesaro con le modalità della foratura dolosa del pneumatico, escamotage che ha permesso ai due tunisini di asportare dall’abitacolo il borsello lasciato sul sedile dell’auto dall’ignara vittima, mentre era impegnata nella sostituzione della gomma.A seguito di attività investigativa posta in essere da questa Squadra Mobile veniva richiesto decreto di perquisizione a carico degli indagati, perquisizione che veniva eseguita a Milano in collaborazione con personale della Squadra Mobile milanese e che portava al rinvenimento e sequestro di un I-Phone di ultima generazione ed altri oggetti, tra cui costosi profumi, che erano stati acquistati attraverso l’utilizzo illecito della carta bancomat, contenuta insieme al codice pin, all’interno del portafogli asportato in occasione del furto avvenuto a Pesaro, oltre alla somma di € 2500,00 quale provento della medesima attività delittuosa.