Trucco della gomma bucata: gli rubano il portafoglio nel parcheggio del supermercato

PESARO - La polizia ieri sera è intervenuta con la volante nella zona dell’Iper Conad per un furto. In pratica un cliente del supermercato è tornato al parcheggio ed è stato subito avvisato che la sua auto aveva una gomma bucata. L’uomo è sceso e ha immediatamente cercato una soluzione: cambiare lo pneumatico con la ruota di scorta del bagagliaio. Sono stati attimi fatali perché mentre il signore armeggiava per estrarre Crick e gomma, gli è sparito il portafogli con documenti, carte bancomat e di credito e soldi. Un furto con destrezza che i ladri hanno messo a segno seguendo un copione preciso: provocare un danno alla macchina per distrarre il suo conducente e rubare quanto si poteva.

APPROFONDIMENTI PESARO Urla e schiamazzi in strada, pare un diverbio stradale invece in tre... L'OPERAZIONE La Polizia postale individua due giovani truffatrici: ecco il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA