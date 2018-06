Lo trovano agonizzante nella casa in fiamme: medico muore per le gravi ustioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Tragedia a Pesaro, dove un uomo è morto per le ustioni riportate nell'incendio di casa.L'allarme per le fiamme è partito questa mattina da via dell'Allodola, nella zona del Ledimar. Quando i vigili del fuoco ed i soccorritori sono giunti sul posto hanno trovato un uomo, si tratterebbe di un medico, agonizzante per le ustioni riportate. E' stato deciso un rapido trasferimento al reparto grandi ustionati del Bufalini di Cesena, ma purtroppo l'uomo è morto prima della partenza. Sull'accaduto indagano i carabinieri che al momento non scartano nessuna pista.