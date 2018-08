Trova in terra un portafoglio con mille euro e corre a restituirlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ritrovare un portafoglio e restituirlo. Un gesto semplice, a dirsi, ma se dentro quel portafoglio ci trovassimo ben 1000 euro? È quello che è accaduto, due giorni fa, ad Andrea Alessandrini, un pesarese 46enne residente a Montegridolfo. Alessandrini, qualche giorno fa, si trovava in un centro per il bricolage a San Giovanni in Marignano, quando si è accorto che per terra c’era un portafoglio con dentro documenti e gonfio di soldi. Molti avrebbero approfittato della situazione, forse, ma non lui che prontamente si è diretto alla Tenenza dei Carabinieri di Cattolica per consegnare l'oggetto e permettere così alle forze dell’ordine di rintracciare il proprietario.