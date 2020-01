Pesaro, va all'udienza di separazione dalla moglie con un coltellino in tasca, rischia la denuncia

PESARO - Il coltellino nascosto nella tasca della giacca, fermato all’ingresso del tribunale di Pesaro. Un uomo sulla quarantina ieri mattina si è presentato a palazzo di giustizia per un processo inerente alla separazione dalla moglie.

Ma il metal detector ha rilevato una irregolarità. Così l’addetto alla sicurezza Emilio Sarrubba, della Fenice Security Service, ha voluto vederci chiaro e dalla giacca è uscito un coltellino svizzero multiuso. Come da prassi sono state chiamate le forze dell’ordine, sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo rischia persino una denuncia per aver portato un’arma in tribunale.

