Pesaro, il Tribunale accoglie il ricorso della madre: anche il cognome materno per un minore. È la prima volta in Italia

PESARO - La prima volta. Non a Pesaro, non nelle Marche, bensì in tutta Italia. Proprio questa mattina il Tribunale di Pesaro ha depositato, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Andrea Nobili e Bernardo Becci dello studio NBBZ di Ancona, nell’interesse della madre di un minore della provincia di Pesaro, di vedere riconosciuto, nonostante l’opposizione del padre, anche il cognome materno al figlio.

Una questione che ha fatto discutere parecchio nelle ultime settimane: si tratta della prima decisione di questo tipo in Italia dopo la recente pronuncia della Corte Costituzionale, che viene espressamente richiamata nel decreto del Tribunale di Pesaro, il quale ha ordinato all’Ufficiale dello Stato civile del comune ove risiede il minore la modifica dello stato di nascita, aggiungendo il cognome materno

