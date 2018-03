Trema il Montefeltro: nella notte una forte scossa di magnitudo 3.7

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARPEGNA – Scossa di terremoto sveglia il Montefeltro e si sente fin quasi sulla costa, ma per fortuna non sono stati registrati danni a cose o persone.La scossa di terremoto è avvenuta ieri sera tra Bagno di Romagna e Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena ma ad un pugno di chilometri con il Montefeltro marchigiano. La magnitudo abbastanza potente, 3,7, ha fatto sì che la scossa sia stata avvertita distintamente nei comuni più vicini come Pennabilli (Rimini) e Carpegna (Pesaro e Urbino), ma anche fin quasi alla costa: telefonate ai vigili del fuoco si sono verificate anche a Vallefoglia. Il terremoto, sviluppatosi a circa 8 km di profondità, per fortuna non ha prodotto danni.