Tre nigeriani con l'eroina sorpresi e arrestati vicino al tribunale

PESARO - Il prepotente ritorno dell’eroina. Cambiano i luoghi dello spaccio Ma i pusher restano sempre attivi. È la squadra mobile ha messo in piedi un operazione che ha portato all’arresto di 3 nigeriani. È successo venerdì pomeriggio, quando sono scattati i controlli incrociati.Gli agenti della squadra mobile sono intervenuti nella zona fra il parcheggio San Decenzio, il cimitero e il tribunale e hanno trovato i nigeriani che stavano dividendo in dosi l’eroina. Gli agenti sono intervenuti immediatamente bloccando i tre ragazzi con l’eroina addosso. Sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Le indagini stanno continuando per capire quali sono i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente.