Tre giorni di Notte Rosa ed Edoardo Bennato omaggerà il cigno Rossini

PESARO - Anche se ha perso il sapore della novità il Capodanno dell’estate continua ad avere un bel bacino di pubblico e Pesaro si prepara ad affrontare un altro weekend di fuoco, anzi, “rosa” come la notte che è ormai diventata un fitto carnet di appuntamenti da Ravenna fino a Pesaro.Venerdì 6 luglio si parte dunque con la Notte Rosa pesarese spalmata fino a domenica prossima e che non mancherà di distinguersi per il suo taglio culturale e musicale: «C’è già grande attesa per Edoardo Bennato, che si presenterà con un concerto speciale dedicato a Rossini nell’anno del 150esimo – prosegue il sindaco - Abbiamo preparato proposte popolari e di qualità, per ribadire che con Rimini e la Ropmagna le cose si possono fare insieme. Al di là dei campanilismi». Ma è solo l’evento di punta di un programma che propone appuntamenti per tre giorni.