Travolto da un furgone centauro 17enne s'incastra sotto il mezzo: è grave

di Gianluca Murgia

PESARO - È stato travolto da un furgone e poi trascinato per diversi metri sull’asfalto. Il suo corpo, ridotto a uno strazio, si è poi incastrato sotto allo stesso mezzo costringendo i vigili del fuoco a un lavoro delicatissimo per poterlo poi consegnare al personale del 118. Un ragazzo di 17 anni, mentre percorreva viale Gorizia su uno scooter Scarabeo, è stato travolto all’incrocio da un furgone Ford che proveniva da viale Cesare Battisti: l’impatto è stato devastante. Il ragazzo è stato ricoverato in rianimazione dopo aver trascorso il pomeriggio, completamente intubato, nel blocco operatorio: ha riportato lesioni gravissime alla gamba e al volto.