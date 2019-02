Travolto da un'auto e scaraventato nel fosso: è in prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Grave incidente ieri sera in strada della Romagna, il tratto urbano della Statale 16 in zona Cattabrighe: in prognosi riservata.Si tratta di un richiedente asilo pakistano ospite di una comunità del luogo che stava camminando sul ciglio della strada, quando, per cause al vaglio della Polizia Municipale, è stato travolto da un’auto che lo ha scaraventato nel fossato sul ciglio della strada. Immediati i soccorsi da parte del 118, ma per recuperare l’uomo è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco. Il pakistano è stato poi portato all’ospedale di Pesaro San Salvatore, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservato.