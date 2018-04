Travolto mentre attraversa in bici col padre: ragazzino all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Minorenne investito a porta Rimini, grande spavento ma per fortuna non è in condizioni gravi. L'incidente è avvenuto alle ore 14:40 in Viale Della Liberazione immediatamente dopo la rotatoria con Ponte vecchio.L'autovettura percorreva Via Canale verso la Stazione e superata la rotatoria, all'inizio di V.le Della Liberazione ha investito il minore in bicicletta che si trovava ad attraversare. Era accompagnato dal padre che guidava un'altra bicicletta. diversi i testimoni del sinistro e la preoccupazione è stata tanta una volta visto rovinare il ragazzino a terra. per fortuna le lesioni riportate dal minore non sono gravi. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi di legge.