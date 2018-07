Travolta dall'auto nella rotatoria: donna grave soccorsa dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un grave incidente è avvenuto questa mattina nella rotatoria dell'Interquartieri a Santa Veneranda.Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, una donna sui 50 anni è stata travolta da un'auto e scaraventata a metri di distanza.I soccorritori del 118 hanno allertato l'eliambulanza per il trasporto urgente all'ospedale regionale di Torrette. In tilt il traffico dell'intera zona