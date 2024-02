Da Pesaro i trattori arrivano a Fano: la marcia continua, pure la protesta

FANO Dopo la mobilitazione di Pesaro la marcia dei trattori diventa itinerante e ha percorso anche le strade di Fano, per ribadire che gli agricoltori non ce la fanno più e per chiedere solidarietà. Ieri mattina circa 60 mezzi hanno sfilato in corteo per un’ora e mezzo, uno dietro l’altro in fila indiana e a marce basse. Suonavano i clacson e le sirene, accesi i lampeggianti sulle cabine, in mostra i cartelli con gli slogan di una protesta che è questione di sopravvivenza. Il traffico ne ha risentito, rallentando ma continuando a scorrere grazie a una serie di bypass predisposti dalle forze dell’ordine.

La delegazione

Poi i trattori e i loro conducenti, alla guida anche alcune donne, sono rientrati al presidio allestito giovedì scorso vicino al casello dell’A14, in un campo lungo la strada provinciale per Cerbara, dove gli agricoltori della nostra provincia hanno iniziato a preparare l’iniziativa odierna.

Stamane una delegazione ristretta di operatori, una decina in tutto, sarà con i mezzi in viale Buozzi. Anche in questo caso sono previsti rallentamenti sugli assi viari principali e divieti di sosta per facilitare la permanenza dei trattori. Condividono il cibo e si scaldano allo stesso fuoco, un falò di tronchi acceso al centro del presidio fanese per tenere lontana l’umidità di giorni uggiosi: gli oltre sessanta agricoltori che manifestano sono parte di una comunità più grande che in tutta Italia sta lottando per avere un futuro. È gente cordiale e genuina, che si convoca attraverso i social e che non vuole delegare le sue istanze alle associazioni di categoria.

Che cosa non va

Tanti Davide che, insieme, provano a scuotere alcuni Golia. Non risultano convincenti le misure governative sull’Irpef, derubricate più o meno a palliativi. Si invoca la riforma della politica comunitaria, accusata di soffocare in particolare l’agricoltura italiana. Un settore che chiede di salvaguardare la qualità del prodotto, insieme con l’adeguata retribuzione, dal gioco dei prezzi al ribasso, un meccanismo perverso alimentato dai prezzi della concorrenza internazionale e dalle speculazioni del mercato.

«Prima che come agricoltore, sono preoccupata come consumatore: non si sa più che cosa arrivi sulle nostre tavole», diceva Lara Gambini, ieri poco prima di salire sul trattore e partecipare al corteo. «Il costo del gasolio è alle stelle e lo stesso vale per le materie prime, non ce la facciamo più», le ha fatto eco Valentina Tenti. «L'iniziativa di domani (oggi per chi legge) prevede un volantinaggio per spiegare le nostre ragioni», ha aggiunto Federico Tiberi, a sua volta animatore del doppio presidio, prima Pesaro e poi Fan. «La nostra lotta è per tutti, cerchiamo di sensibilizzare quante più persone sia possibile, perché da soli non si va da nessuna parte», ha concluso Giuseppe Lisi. Un cartello spiegava bene quale sia la posta in gioco per produttori e consumatori: «Un chilo di grano costa 24 centesimi, un chilo di pane 4 euro».

C’era anche Seri

Il sindaco Massimo Seri ha portato il saluto dell’amministrazione fanese. Accesi i motori qualche minuto prima, i trattori si sono mossi in corteo intorno alle 9.30, scortati da pattuglie del commissariato su un percorso ad anello tra Rosciano e Sant’Orso che comprendeva le vie Campanella, Moriconi, Flaminia, Roma, Pertini, Soncino e Bellandra, dov’è iniziato il ritorno al presidio. Nel frattempo polizia locale, carabinieri e altri agenti del commissariato regolavano il traffico all’altezza delle rotatorie principali, liberando la strada davanti agli agricoltori e deviando il traffico ordinario verso percorsi alternativi.