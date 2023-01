PESARO - Non è nuovo ai gesti di solidarietà rivolti a chi ha più bisogno, l’onorevole Mirco Carloni. Dopo aver accolto e protetto il piccolo Adam, il figlioletto di Anastasiia, la giovane mamma ucraina uccisa a coltellate dal marito che aveva deciso di lasciare, il parlamentare fanese della Lega si è fatto avanti per sostenere il progetto di crowdfunding legato all’acquisto del trattore da sogno per l’agricoltore disabile Alessandro Moneti.

Una mano tesa al ragazzo di 26 anni, vittima di un pirata della strada, che vorrebbe lavorare la terra e produrre frutta e ortaggi genuini come una volta nell’azienda di Villa Ceccolini appartenuta al nonno Giorgio. Una campagna che lui, insieme alla famiglia, ha di recente rilanciato.



Come funziona



La raccolta fondi online su Gofundme.com è promossa dal Centro servizi per il volontariato, dalla Fondazione Wanda Di Ferdinando e dalla Coldiretti. Il mezzo agricolo è molto costoso, il preventivo della ditta Agrimacchine Rubicone di Savignano è di 156.500 euro, una somma notevole perché il mezzo va adattato alle esigenze di Alessandro che deve poterci salire dalla carrozzina. Si tratta di un Deutz Fahr cabinato da 110 cavalli e 3.800 di cilindrata. Mirco Carloni, letta la notizia sui giornali, non ci ha pensato due volte e dal suo ufficio di presidente della commissione agricoltura della Camera dei deputati ha preso contatti con FederUnacoma, la federazione nazionale dei costruttori di macchine agricole, e alcune aziende si sono subito rese disponibili.



«Stiamo cercando di spuntare un prezzo migliore attraverso l’associazione di categoria di Confindustria - spiega l’onorevole Carloni -, i miei collaboratori hanno già chiesto preventivi per l’acquisto del trattore e, tra gli associati che producono mezzi per lavorare i terreni, è partita una raccolta di fondi».



L’iniziativa è condotta d’intesa con la gara di solidarietà della fondazione Wanda Di Ferdinando, presieduta dall’avvocatessa Federica Panicali. «Il nostro sogno - precisa Mirco Carloni - sarebbe quello di riuscire a procurarci intanto il trattore, poi le spese di adattamento con gli ausili necessari ad Alessandro saranno coperte attraverso il crowdfunding. Si tratta di abbinare entrambe le iniziative». Lanciato il 15 dicembre dalla sala Rossa del Comune, il finanziamento online ha permesso di raccogliere finora 16.492 euro arrivati da 454 donatori. Una bella dose di generosità, ma il traguardo degli oltre 150.000 euro è ancora molto lontano. Alla notizia brillavano gli occhi dalla gioia ad Alessandro, che al momento senza un trattore adatto alla sua disabilità è costretto a dedicarsi unicamente al lavoro d’ufficio per le pratiche dell’azienda agricola. Lui invece desidererebbe lavorare nei campi.



Gli sviluppi



«Eh sì, ci sono sviluppi importanti perché l’onorevole Carloni ci vuole aiutare - afferma l’agricoltore in carrozzina -, spero tanto che la federazione delle macchine agricole riesca a farci un prezzo migliore. In questi giorni l’attenzione intorno alla nostra piccola attività sta crescendo e genera una preziosa rete di solidarietà. Non possiamo che essere grati per questa risposta corale, sono armato di speranza e determinazione. Il mio sogno potrebbe avverarsi, la raccolta fondi continua e insieme ce la faremo».



Intanto “Dal nonno Giorgio” tutto procede: «Abbiamo trovato un nuovo fornitore di piantine che ci farà cambiare passo - racconta Alessandro Moneti - e un laboratorio di trasformazione per fare passate di pomodoro, marmellate e sott’olio per un salto di qualità. Sto creando inoltre un sito e-commerce nel quale incrementare le vendite e iniziare anche con le consegne a domicilio».