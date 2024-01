PESARO - È un’esperienza da non perdere quella di fare un salto tra le cassette di frutta, verdura e ortaggi freschissimi nel “Mercato delle erbe” completamente rivoluzionato che debutta questa mattina alle 7,30 nella nuova sede di via Gavardini, dopo il triste addio di ieri al San Domenico, nel quale comunque le bancarelle torneranno dopo la riqualificazione prevista dal Comune con oltre 8 milioni di fondi Pnrr.

L’augurio

L’augurio è che gli abitanti del centro storico, e non solo loro, prendano come riferimento per la spesa quotidiana questo piccolo e accogliente cortile, alle spalle di palazzo Gradari, con accesso dalla galleria di largo Mamiani e da via Rossini (con i cartelli fatti installare dall’assessore Frenquellucci difficilmente ci si potrà sbagliare). Non solo un punto vendita all’aperto di generi alimentari - dopo i prodotti dell’orto nei prossimi giorni arrivano pane, formaggi e miele -, ma anche luogo di incontro, come era un tempo il San Domenico. Nel mercato rionale si va a fare le compere, ma anche molto altro. Si socializza, si incontra gente, si fanno quattro chiacchiera. E ci si sente confortati dalle presenze di chi non va di fretta. Qualità della merce e simpatia degli ambulanti, che hanno bisogno dell’incoraggiamento della loro clientela per affrontare le difficoltà della nuova avventura imprenditoriale.

Il trasloco è cominciato attorno alle 9 con i tecnici del Comune ha hanno trasportato dal San Domenico alla piazzetta di via Gavardini i 4 banchi color verde scuro, freschi di verniciatura e con le frasi poetiche del giovane artista pesarese Ricardo Aleodor Venturi. Alcuni ambulanti hanno seguito, dando suggerimenti, le manovre di allestimento delle loro piazzole. Poi, chiuse per l’ultima volta le bancarelle nell’ex chiostro alle 13, giusto il tempo di mangiare qualcosa ed è cominciata la trafelata spola, avanti e indietro, per trasportare strumenti, oggetti e merce.

«Per ora è tutto sotto sopra - diceva Bodini attraversando piazza del Popolo -, l’esposizione di frutta e verdura la facciamo domattina presto (oggi, venerdì 12 gennaio, anche data d’inizio del cantiere dei lavori al San Domenico). Sono fiducioso ed ottimista. Diversi nostri clienti hanno fatto un salto nella nuova sede per vedere esattamente dove ci siamo trasferiti. L’augurio è che l’incertezza del momento passi in fretta e possiamo lavorare sodo anche qui in via Gavardini».

L’insediamento

Tra oggi e domani si insedieranno anche gli altri operatori: tutte le varietà di pane del forno Vitali, i formaggi di Giacomo Galanti, il punto vendita del miele di Marco Donnini, apicultore della zona, e un agricoltore con i suoi prodotti dell’orto. I banchi sono aperti da lunedì a sabato, dalle 7,30 alle 13: il miele e il coltivatore diretto partecipano al mercato solo venerdì e sabato mattina. Titolari dei banchi di frutta e verdura sono Enrico Bodini, insieme alla moglie Rosanna Del Bene, e l’azienda agricola Silvio Signoretti di via Lombardia gestita dall’ortolana Nadia Palleri. Appena tutto sarà pronto, il Comune ha in programma una conferenza stampa e l’inaugurazione ufficiale.