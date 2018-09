Trascrizione all'anagrafe del figlio di una coppia â€‹gay: «Uno è il padre biologico»

di Luigi Benelli

PESARO - I gemelli crescono coi loro due papà e non sanno nulla della causa in corso. Ieri udienza a Pesaro per il caso della coppia gay che ad aprile aveva registrato nel Comune di Gabicce i due gemelli nati negli Stati Uniti con madre surrogata. La Procura di Pesaro ha presentato ricorso al Tribunale civile per far annullare la trascrizione all’anagrafe. «Il problema dell’ordine pubblico sollevato dalla Procura secondo noi non c’è, ma è giusto informarsi anche se non siamo noi a dover produrre carte – ha detto dopo l’udienza l’avvocato Schuster - La trascrizione è senza dubbio legittima. Il padre biologico è uno dei due genitori e lo abbiamo provato portando documenti e analisi del Dna. Ora attendiamo la decisione del Tribunale».