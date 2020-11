Francesca ha i polmoni nuovi, 14 ore di intervento chirurgico. Ora l'attesa per il delicato risveglio. Ecco come sta

PESARO - E' uscita dalla sala operatoria dopo circa 14 ore di intervento Francesca Lo Mastro, la giovane pesarese malata di fibrosi cistica. Da circa un anno in lista per un trapianto di polmoni, la giovane - che si è trasferita con la famiglia a Novara grazie all’aiuto della Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche Onlus per poter essere più vicina al centro specializzato di Milano - ieri mattina ha ricevuto la notizia tanto attesa: l’arrivo di polmoni compatibili.

L’inserimento di Francesca nella lista prioritaria di organi è avvenuto venerdì, dopo il terzo pneumotorace subito dalla ragazza. Trepidante l’attesa dei tanti amici e famigliari, nell'attesa che si concludano le operazioni per il suo risveglio.

