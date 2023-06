Tragico incidente sulla Montelabbatese, due morti. Strada bloccata per i soccorsi

PESARO - Uno scontro terribile, tra una Bmw Serie 3 e una 500L, sulla strada Montelabbatese tra via Ceccolini e via Lago Trasimeno. I soccorsi sono in corso ma secondo le prime informazioni ci sarebbero due morti. Sulo posto tre mezzi dei vigili del fuoco, le ambulanze, l'eliambulanza , i vigili urbani e i carabinieri. Al momento la strada è bloccata per i soccorsi.

L'incidente è avvenuto alle 16.40 di oggi pomeriggio sulla strada Montelabbatese a Pesaro.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++