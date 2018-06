Tragedia sfiorata: un grosso ramo d'albero si abbatte sulla strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Non è successo nulla per una mera questione di fortuna: in quel momento nessuno stava passando in Lungofoglia Caboto, una strada che invece di solito ha un traffico abbastanza sostenuto.Questo pomeriggio un grosso ramo si è staccato da un albero tra la strada e la pista ciclabile: ha ostruito tutta la sede stradale ma per fortuna non ha colpito nessuno. Il ramo era statp probabilmente compromesso dal vento dei temporali degli ultimi giorni. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale.