PESARO - Tragedia in mare questa mattina sulla spiaggia di Levante di Pesaro: un anziano è morto mentre passeggiava in acqua. L'uomo, un pensionato 80enne, era arrivato come sempre in spiaggia di buon'ora e come tutte le mattine era solito camminare in acqua a pochi metri dalla riva. Poco dopo le 9, all'improvviso, si è sentito male. Un malore improvviso. Non ha avuto tempo di chiedere aiuto, o altro. Si è accasciato ed è finito in acqua.

E' successo nel tratto di spiaggia tra Bagni Iole e Bagni Gabri. In quel momento c'erano anche diversi bagnanti in mare che si sono accorti di quanto stava avvenendo e hanno chiesto aiuto. Uno choc. Subito è accorso il bagnino, mentre in contemporanea venivano allertate le ambulanze del 118 e l'eliambulanza che è partita dall'ospedale anconentano di Torrette.

L'eliambulanza si è praticamente fermata all'altezza dei bagni dove l'anziano si era sentito male e i sanitari si sono poi calati per praticare tutte le operazioni di soccorso necessarie. Un lungo intervento avvenuto in spiaggia e che è proseguito per diverso tempo. I sanitari non hanno lasciato nulla d'intentato praticando il massaggio cardiaco e tutti gli altri accorgimenti previsti dal protocollo. Ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare e l'anziano è morto senza riprendere conoscenza. Poche settimane fa, nella spiaggia di Ponente, una bagnante 60enne si era sentita male mentre stava nuotando ed era stata portata in gravissime condizioni all'ospedale San salvatore.