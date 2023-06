PESARO I sociale regno di fake news? Può accadere. Come nella storia che coinvolge un autolavaggio, un video su Tik Tok e il finale con inevitabile danneggiamento. Sono questi gli ingredienti di un caso finito davanti al Gup di Pesaro ieri mattina. Un fatto figlio dei nostri tempi, dove i social possono dare idee stravaganti e bizzarre, che se seguite alla lettera, possono avere conseguenze non sempre piacevoli. Con risvolti addirittura penali. E un caso su cui dovrà pronunciarsi addirittura la consulta.



La storia



Facciamo ordine. Il protagonista è un 50enne pesarese che si era fermato in un autolavaggio per mettere a lucido il suo mezzo. Con lui a bordo c’era il figlio, ancora minorenne. L’uomo si accorge di non aver abbastanza gettoni per lavare la macchina e soprattutto che in quel punto servizi non c’era una macchina per spicciare le banconote. Per toglierlo d’impaccio il figlio racconta di aver visto su Tik Tok il video tutorial di un personaggio che spruzzava il getto d’acqua contro la macchina dei gettoni per ottenere ancora credito e far l’erogazione di acqua per continuare il lavaggio senza pagare. L’obiettivo era lavare il mezzo, così il tentativo è stato portato avanti seguendo le istruzioni del tutorial su internet. Il padre ha riposto fiducia nelle immagini raccontate, così ha alzato lo sportello dell’apparecchio per i gettoni e ci ha spruzzato l’acqua.

Un getto che arriva a una pressione tale da mandar via lo sporco dei veicoli, ma che lanciato contro il macchinario ha provocato la rottura della scheda elettrica dell’impianto. Niente acqua e danneggiamenti. Capito subito l’errore ha immediatamente risarcito il danno al titolare dell’impianto dell’autolavaggio pagando circa 2000 euro per ripristinare il self. Ma nonostante il ritiro della querela da parte del gestore, il caso è finito comunque davanti al Gup. L’uomo è stato accusato di danneggiamento aggravato dal fatto che il bene era esposto alla pubblica fede.



L’eccezione



L’avvocato Marco Cassiani ieri ha sollevato un’eccezione. In pratica ci sarebbe una disparità tra i reati di furto aggravato e danneggiamento perché con la riforma Cartabia, senza querela, si configura il non luogo a procedere. Ma non per il danneggiamento aggravato. Il legale la ritiene una anomalia visto che il danneggiamento semplice è stato addirittura depenalizzato. Il processo è stato dunque sospeso perché nel frattempo la Consulta dovrà pronunciarsi sulla costituzionalità della legge visto che casi simili sono emersi anche in altre regioni italiane. Se ne riparla in autunno.