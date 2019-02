Tornano i ladri dell'ora di cena: incursioni tentate in diversi quartieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ladri in azione sabato tra il tardo pomeriggio e la prima serata in alcuni quartieri cittadini spaziando in una zona compresa tra il parco della Pace, il Caprilino e la Tombaccia. Esiguo il bottino in un furto - i ladri hanno messo tutto a soqquadro dopo aver forzato un infisso - riuscendo però a portare via poco o niente forse perchè disturbati da qualche rumore o dall’arrivo di qualcuno. In un altro paio di casi invece hanno soltanto provato a forzare gli infissi senza riuscire a entrare all’interno delle abitazioni . Solo dunque dei tentativi non andati fortunatamente a buon fine. Nei tentativi segnalati non era comunque presente nessuno all’interno degli appartamenti. Le segnalazioni sono avvenute attorno all’ora di cena ma i malviventi sarebbero entrati in azione subito dopo il tramonto. E’ possibile che si tratti di ladri isolati e non organizzati come invece era successo di recente nella zona del quartiere Loreto e a Montegranaro-Muraglia.