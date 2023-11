PESARO A volte ritornano. Sono i ladri che dopo alcuni giorni di pausa sono tornati a razziare nella zona di Colombarone. Non si sa se siano gli stessi dei furti messi a segno poco più di due settimane fa, anche se si parla ugualmente di due persone, uomini sui 30 anni e magri, che sono state viste aggirarsi a piedi nei pressi delle abitazioni prese di mira. E’ successo l’altra sera. E ancora ieri sera.



L’allarme



E la gente comincia ad organizzarsi creando dei gruppi whatsapp di vicinato per diffondere più velocemente le segnalazioni (ma anche per aiutarsi gli uni con gli altri buttando un occhio alle case), ma anche dando il via a una raccolta di firme da indirizzare al Comune e al quartiere di riferimento (il sesto, quello del parco San Bartolo) per chiedere un potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nei punti ritenuti cruciali. Fatto sta che da qualche giorno i furti nelle case sono ricominciati. Colpi commessi dopo il tramonto quando è già buio e fino all’ora di cena, prendendo di mira le abitazioni in cui le famiglie non sono ancora rientrate. Tra l’altro spesso sono anche abitazioni isolate che confinano con i campi dove diventa ancora più facile far perdere le tracce. Da inizio settimana ci sono stati furti andati a segno e altri tentati, ieri sera in via Croce Vecchia e ancora la sera precedente con bottini ancora da quantificare. «I furti sono continuati dopo qualche giorno in cui la situazione pareva essersi tranquillizzata - racconta un residente - e invece non siamo ancora fuori pericolo per questo abbiamo pensato alle firme. Una petizione fatta per dare più forza alla richiesta di mettere sistemi di videosorveglianza/lettori targhe per aiutare il difficile compito delle forze dell’ordine alla ricerca dei veicoli che potrebbero essere utilizzati per compiere reati».



Fuga nei campi



E un altro residente: «I carabinieri fanno quello che possono ma il territorio è ampio e purtroppo siamo in un’area piena di campi, teniamo gli occhi aperti e avvisiamo se notiamo qualcosa di strano». Nel frattempo dopo gli ultimi furti si sta anche organizzando un gruppo whatsapp. In precedenza i furti, intorno alla seconda metà d’ottobre hanno riguardato le zone di Colombarone, Case Badioli e Fanano di Gradara.