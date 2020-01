Pesaro, torna alla villa e trova i ladri dell'est: folle fuga a cento all'ora sulla Bmw chiara

PESARO - Rientra in villa e trova i ladri. Poi la fuga a oltre 100 all’ora. E' successo intorno all’ora di pranzo mentre un inquilino stava rientrando nella sua abitazione in una villa bifamiliare in strada dei Castagni a Santa Veneranda. Qui ha sorpreso 3 persone con accento dell’est che si sono immediatamente dileguate prima di poter mettere a segno il colpo.

Sono salite a bordo di un Bmw chiara e sono sfrecciate via a oltre 100 chilometri orari. Il tentativo di furto è stato denunciato alla Polizia che è intervenuta sul posto con la Volante e la Mobile. Per alcune ore i poliziotti hanno cercato l’auto dei malviventi nelle vie intorno. Vengono descritti come una banda dell’Est così come accaduto in questi giorni negli arresti di Fano e Pesaro.

