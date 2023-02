PESARO La matematica un tabù inavvicinabile, tallone d’Achille per tutti tranne che per pochi eletti? Non più, grazie alla pesarese Monia Tomassini che attraverso youtube, instagram e tik tok aiuta gratuitamente giovani (e meno giovani) studenti a scoprire l’Euclide che è in loro.



Far di conto



Personal trainer – così si definisce - della Matematica, Monia, 32 anni e una laurea magistrale in Scienze Matematiche conseguita Bologna, afferma con convinzione che «Tutti possiamo essere bravi in Matematica: dipende tutto dall’insegnante». Sono stati proprio insegnanti esemplari ad accendere in Monia la passione per la materia: «Ho avuto la fortuna di avere sin dalle medie alla Galilei, che al Liceo Scientifico Marconi, professoresse straordinarie hanno saputo veramente trasmetterci l’entusiasmo per la Matematica - racconta - tra cui le professoresse Giacomini e Prisca, ancora oggi ricordate come pilastri del Marconi».



Gli studi



Da lì, l’Università a Bologna, pagata autonomamente attraverso borse di studio, lavoro da tutor e ripetizioni, ma anche la sofferta scelta di non proseguire con l’insegnamento. «Nonostante insegnare fosse il mio sogno, la carriera scolastica è estremamente difficile da conseguire in Italia, e il rischio del precariato è dietro l’angolo - aggiunge - non volevo trasferirmi per il dottorato all’estero, perché non volevo allontanarmi dall’Italia e dai miei affetti: così ho deciso di proseguire con un’altra carriera lavorativa». Ma si sa, “i sogni passano se uno se li fa passare”, e Monia ha trovato in rete le possibilità di continuare ad insegnare, offrendo gratuitamente le sue capacità e le sue competenze a chiunque ne abbia bisogno: i suoi alunni virtuali la seguono su youtube e instagram e sono più di 3000, il suo Tik Tok conta più di 6000 i follower. Usufruire delle ripetizioni è semplicissimo: «Basta iscriversi al mio canale youtube, cui si può accedere rapidamente tramite il mio sito https://www.matematicaconmonia.it/: lì sono già disponibili oltre 150 video suddivisi in playlist che toccano i più svariati argomenti di matematica per un totale di 500 ore di studio: poiché in matematica è necessario mettere subito in pratica quanto appreso, nel video c’è l’esecuzione di due esercizi per argomento, il primo più semplice, il secondo più complicato per potersi subito mettere alla prova e migliorare - spiega - inoltre, gli studenti possono contattarmi privatamente per chiedermi di realizzare video su qualunque quesito di cui abbiano bisogno di ricevere risposta».



I riscontri



Tantissimi i riscontri positivi sia da parte dei genitori, che gli stessi studenti. «Mi scrivono per dirmi che sono riusciti a superare le verifiche di matematica - sorride orgogliosa mentre racconta - e questa per me è una soddisfazione grandissima: specie sapendo quanto oggi sia difficile, per le famiglie, permettersi delle buone ripetizioni, e soprattutto, qualcuno che sappia incoraggiare i più giovani: come non mi stanco mai di ripetere nel video da brava personal t rainer, i limiti sono solo nella testa: non bisogna mai smettere di credere in se stessi, neanche con la matematica».