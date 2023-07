PESARO - Grande cuore Granata. Tifosi e appassionati del Grande Torino si ritrovano oggi per la seconda edizione del Raduno Granata. Primo appuntamento alle 17 con il ritrovo al Monumento al Grande Torino davanti alla Vitrifrigo Arena. Qui Davide Ippaso declamerà i nomi degli invincibili di Superga.

Il secondo momento sarà invece alle 18 con il raduno in piazzale della Libertà. Da qui partirà un corteo Granata in marcia con lo sventolio di bandiere e cori da stadio sul lungomare di Pesaro fino al ristorante di Bagni Lallo per la cena e il concerto di Valerio Liboni cantante dal cuore granata. Proprio qui sarà allestito l’angolo Granata con i cimeli leggendari del Museo del Grande Torino di Grugliasco portati da Giampaolo e Alessandro Muliari, appuntamento imperdibile per gli appassionati.

«Un clima festoso di tifosi ma anche di famiglie per un amore profondo per la maglia Granata ma non solo – spiega Mario Patrignani presidente del club Fedelissimi Granata Pesaro – per questa giornata avremo tifosi da ogni parte d’Italia (Roma, Giulianova, Mantova, Bologna etc,). Solo alla cena abbiamo già 120 prenotazioni e alla serata è prevista la partecipazione di Gigi Marengo presidente del Toro. Ci sarà anche l’Osservatorio Granata il programma sportivo di Oscar e Leo di una tv locale di Torino».

Pesaro è un vero e proprio bastione del tifo Granata che ha visto nel 1983 ospitare a Pesaro la squadra del Torino e sfidare la Vis Pesaro. Il Club Fedelissimi Granata Pesaro nasce nel settembre 1976, sulle ali dell’entusiasmo per lo scudetto vinto stracciando l’eterna rivale Juventus, la seconda squadra di Torino. Il primo zoccolo duro, quasi un gruppo di carbonari, trainato tra i primi da Mario Patrignani, Ivo Brigidi, Mariano Stramiglioli, si è riunito nell’ambulatorio del futuro Presidente.

Il Raduno Granata è nato da un’idea del presidente Patrignani e della sua conoscenza con il cantante Valerio Liboni. «Liboni è tifosissimo Granata e avendo il budget giusto per un suo concerto a Pesaro abbiamo pensato di arricchire il concerto con tutta una serie di iniziative ed eventi a tema Granata. La prima edizione andò molto bene e quest’anno ecco la seconda».