Terzetto preso con la coca â€‹Clienti sotto la lente e caccia ai fornitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Udienza per la convalida dell’arresto, questa mattina per i tre giovani arrestati venerdì scorso con l’accusa di spacciare droga. Nel corso dell’operazione i carabinieri del Radiomobile in servizio a Fano hanno sequestrato due etti di cocaina purissima, 2.000 euro in contante e cinque cellulari.Nelle agende degli apparecchi, una lista di numeri telefonici che i militi ritengono associati ai soprannomi di possibili clienti. Richiamati a uno a uno, gli intestatari dovranno spiegare nella caserma di Fano per quale motivo i loro recapiti erano nella disponibilità del terzetto. Un passaggio usuale nelle indagini sullo smercio di sostanze stupefacenti, effettuato per acquisire ulteriori elementi, che però mette a dura prova chi ne è coinvolto. Si entra nella sfera personale delle pubbliche virtù e dei vizi privati. Secondo la ricostruzione dei carabinieri il corriere del gruppo era il trentenne Emanuele Lucano, Lele per gli amici, fanese incensurato e disoccupato che negli ultimi mesi si sarebbe trasferito a Pesaro nel residence del lungomare, dove le indagini collocano la centrale di smistamento. Lì vive anche Beniamin Hetani, 29 anni, origini albanesi, a sua volta disoccupato: è un altro dei tre arrestati, considerato dai militi il grossista del gruppo assieme al suo conterraneo Erald Kume, trentenne senza lavoro, che i carabinieri descrivono come il più scafato del gruppo.Detto che la rete degli spacciatori periferici, operante sulle piazze di Pesaro e Fano, è stata già individuata nel corso delle indagini, gli sviluppi più interessanti riguardano proprio la rotta seguita dalla cocaina, almeno in Italia. Insomma, sarebbe aperta la caccia a pesci più grossi di Kume, Hetani e Lucano, dai carabinieri considerati spacciatori di piccolo-medio livello. I tre si sarebbero riforniti da trafficanti in una località non meglio precisata della riviera romagnola, acquistando due etti di cocaina al prezzo di 10.000 euro.