Marche, nuova scossa di terremoto 3.3 nella notte. È lo stesso epicentro del sisma del 9 novembre

PESARO - Nuova scossa di terremoto nelle Marche: il sisma di magnitudo 3.3 è stato registrato alle 1.37 in mare, davanti alla costa pesarese, ad una profondità di 8 km.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma non sembra avere provocato danni particolari. Dal 22 maggio scorso non si registravano movimenti tellurici nella zona attorno all'epicentro del doppio sisma del 9 novembre di magnitudo 5.2 e poi 5.5 che ha provocato tantissimi danni nella provincia pesarese ma non solo, tanto che ad aprile il Governo ha approvato la dichirazione di stato di emergenza per 4,86 milioni di euro per i territori di Pesaro, Fano e Ancona maggiormente colpiti dal sisma.