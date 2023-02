​Pesaro, tentato furto in palestra. Suonano gli allarmi e il ladro scappa: si indaga per dargli un volto

PESARO- Tentativo di furto avvenuto questa mattina - 5 febbraio - intorno alle 6,15 nei locali interni della palestra Athletics di Pesaro in via Respighi. Tentativo, appunto, in quanto il suono dell'allarme ha messo in fuga il potenziale ladro che non dovrebbe aver prelevato niente dall'immobile.

La dinamica

Il rilevatore posto all'ingresso ha permesso agli operatori dell'agenzia di sicurezza Vigilar di verificare immediatamente le immagini provenienti dai sensori per avvisare sia le forze dell'ordine sia i proprietari in tempo reale. L'uomo, a cui si cerca di dare un volto, è entrato dalla sala pesi senza evidenti forzature.