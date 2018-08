Tenta la fuga lanciandosi â€‹dall'auto dei carabinieri: pregiudicata arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Tenta di evadere dall’auto dei carabinieri ferma ad un semaforo: arrestato con l’accusa di lesioni e minacce. L’uomo, un 57enne pregiudicato, era sospettato di detenere illegalmente una pistola ed i carabinieri gliene hanno trovata una in casa. Era giocattolo ma verosimile e priva del tappino rosso. Per questo lo stavano portando in caserma quando all’improvviso ha tentato la fuga approfittando della fermata al semaforo. Bloccato, ha aggredito i militari a calci e pugni, ma è finito in manette.