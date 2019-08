Arriva il temporale sulla città: ​spettacolare tromba d'aria in mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - L'attesa e annunciata ondata di maltempo è arrivata sulla città, che però, per fortuna, è stata risparmiata dalla furia degli elementi.Ha piovuto nella notte e in mattinata, a tratti anche intensamente, ma non ci sono stati fenomeni violenti come quelli che per ben due volte hanno flagellato la costa quest'estate. Il peggio, infatti, sembra essersi scaricato in mare. Un'imponente tromba d'aria è stata infatti osservata questa mattina lungo tutto il litorale da ponente a levante. Ma, per fortuna, non si è mai avvicinata a terra.