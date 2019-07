Tempi duri per i "piedi pesanti": in arrivo il Tutor sulla Statale Adriatica

di Silvia Sinibaldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Tempi duri per i furbetti del tachimetro, i temerari del cellulare all’orecchio e delle mani al volante: su alcuni tratti della statale 16 potrebbero arrivare i Tutor, ovvero gli impianti di controllo della velocità già in uso nelle autostrade.La proposta è emersa ieri nel corso della riunione presieduta dal prefetto Vittorio Lapolla del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha messo intorno allo stesso tavolo i vertici provinciali di tutte le forze di polizia, dei vigili del fuoco, della Capitaneria di Porto, del 118, i dell’Anas, di Società Autostrade, della Motorizzazione, dei Comuni e delle polizie locali di Pesaro, Urbino, Fano e Mondolfo.Il sistema Tutor, oltre a svolgere la funzione di autovelox, misurando la velocità “istantanea” al passaggio del veicolo, rileva anche la velocità media del mezzo in un tratto di strada compreso tra due stazioni di rilevamento. La prima telecamera fotografa la targa del veicolo registrando data e ora del passaggio, il secondo rilevamento avviene nella stessa modalità al portale di uscita.