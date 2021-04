Tassisti, crollo di clienti del 70%: sit in di protesta in piazza per chiedere più aiuti economici

PESARO - Niente turismo, zero convention, svaporate le manifestazioni: e per i tassisti pesaresi dopo ormai 14 mesi di emergenza Covid sono spariti i clienti. Così ieri i tassisti della provincia e i referenti di Confartigianato trasporti, si sono ritrovati in piazza del Popolo per una mobilitazione di protesta insieme ai loro taxi.

Da istanze e richieste nazionali con ristori adeguati e defiscalizzazione anche per il carburante si è passati ai temi locali, legati ai buoni viaggio del Comune per il trasporto di soggetti fragili. Ma sono ancora troppo poche le richieste di trasporto con i voucher da 10 euro, e spendibili fino al 30 giugno.

A margine della manifestazione Riccardo Pozzi assessore al Bilancio e Marco Perugini, presidente del consiglio comunale, hanno assicurato ad una delegazione di operatori la proroga dei voucher di fino dicembre e una migliore promozione del servizio per estenderlo ad altre fasce. A Pesaro sono 27 i tassisti associati Confartigianato trasporti e 60 in tutta la provincia.

«Ci sono giornate – osserva Nazzareno Gaudenzi, tassista di Fano e con lui i colleghi – in cui l’entrata di una giornata di lavoro non arriva neppure a coprire il costo fisso del carburante».

«Arrivati alla seconda stagione Covid – riferisce anche Mattia Bucco, presidente della Cooperativa tassisti –la perdita è vicina al 70 per cento. Non ci sono clienti in arrivo in treno o turisti da trasportare. Ecco perché chiediamo di migliorare ristori e concedere contributi adeguati».

Bonus viaggi: «E’ stato richiesto un supporto anche all’Amministrazione comunale – entrano nel merito Bucco e Silvana Della Fornace responsabile Confartigianato Pesaro – per una proroga dei buoni viaggio in taxi fino a dicembre. Si chiede poi la possibilità di utilizzare per intero il plafond economico di 170mila euro messo a bando comunale e dedicato alla nostra categoria, proprio per il servizio voucher. Per il momento in un mese sono state inoltrate 300 richieste per la fruizione dei buoni viaggio. Il che corrisponde però a soli 3mila euro di introito. Di qui la richiesta di aprire a più categorie rispetto al bando iniziale con un servizio rivolto alle nuove fasce di popolazione chiamate alla vaccinazione di qui ai prossimi mesi, oltre ad assistenti familiari di soggetti fragili o disabili, ma anche a beneficio degli operatori sanitari».

La prima azione concreta che il Comune può portare avanti sarà potenziare la promozione dei voucher viaggio spingendola attraverso altri canali fra associazioni di volontariato e terzo settore. I referenti Perugini e Pozzi hanno anticipato alla categoria, l’eventualità di farsi carico delle spese per l’affissione di pannellature pubblicitarie sugli stessi mezzi oppure ancora del costo per l’elaborazione grafica e il montaggio. Tutto per promuovere l’utilizzo dei buoni con la possibilità di esonerare i tassisti almeno dal pagamento della tassa comunale di pubblicità sui propri mezzi. In tarda mattinata una delegazione ha poi incontrato il prefetto Vittorio Lapolla.

