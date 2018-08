Ciclista scaraventato a terra da un'auto: d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Grave incidente questa mattina sulla Montelabbatese: un ciclista in gravi condizioni soccorso dall’eliambulanza.Lo schianto è avvenuto alle porte di Pesaro questa mattina poco dopo le 11, quando un 87enne urbinate alla guida di una Fiat Punto, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia municipale, ha tamponato un ciclista. L’impatto è stato piuttosto violento: il ciclista, un 40enne di Fermignano, ha impattato contro il lunotto anteriore dell’auto per cadere rovinosamente a terra. Gravi le lesioni riportate dall’uomo, tanto che i soccorritori del 118 hanno allertato l’eliambulanza per un trasporto urgente all’ospedale regionale di Torrette.