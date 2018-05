Tamponamento tra camion in autostrada: ferito grave Arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Lungo l’autostrada A14 si è verificato un tamponamento tra due mezzi pesanti ed uno dei due autisti è rimasto gravemente ferito. In particolare un camion frigo è finito contro un autoarticolato poco prima delle 11. Lo schianto si è verificato lungo la corsia nord dopo il casello di Fano e alcune centinaia di metri prima la galleria di Novilara. L’autista del camion frigo, un 49enne residente nel napoletano, è rimasto incastrato nella cabina del suo mezzo tra le lamiere accartocciate. Lungo e difficile è stato il lavoro dei vigili del fuoco intervenuti sul posto per liberarlo. Le sue gravi condizioni erano evidenti pertanto è stato caricato in ambulanza e trasportato subito verso l’ospedale di Torrette di Ancona in codice rosso. L’uomo è in prognosi riservata. Illeso invece l’autista dell’autoarticolato un 42enne di Policoro in provincia di Matera.