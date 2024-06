Pesaro, tamponamento ad alta tensione: un uomo resta incastrato nella propria macchina

PESARO Intorno alle 14.30 di oggi (6 giugno) in via Giolitti un'automobile condotta da una donna ha tamponato la macchina che la precedeva. Per l'impatto la vettura tamponata si è ribaltata.

L'intervento

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto il conducente con la cintura allacciata che era rimasto all'interno dell'abitacolo. Per sicurezza è stato trasportato dal 118 al Pronto Soccorso ma non era ferito gravemente.